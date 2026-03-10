◆ＷＢＣ１次ラウンドＢ組米国―メキシコ（９日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）米国右腕エースのスキーンズ（パイレーツ）が、メキシコとの大一番で今大会初先発し、初回から１６０キロをマークした。１番デュラン（レッドソックス）との対戦で、６球目に９９・７マイル（約１６０・５キロ）をマーク。空振り三振で最初のアウトを奪った。２番アロザレーナ（マリナーズ）は三ゴロ。３番アランダ（レイズ）