ビジネスの場で、与えられたプランに「ああでもない、こうでもない」と弁解するより望ましい姿勢 子貢（しこう）、君子（くんし）を問う。子（し）の曰（いわ）く、先（ま）ず其（そ）の言（げん）を行（おこ）ない、而（しこう）して後（のち）にこれに従（したが）う。 子貢が、君子とはどのような人のことかをたずねた。先生はいわれた。君子というものはまず、いおうとすることを実行して、その後で説明をするような人のこと