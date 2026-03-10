ダイエットによい野菜と悪い野菜とは いも類、根菜類は糖質高め 野菜はヘルシーで、脂肪を減らすには最適な食材ととらえている人は多いと思います。ただ一口に野菜といっても、どんどん食べてほしい野菜と、注意してほしい野菜があります。 たとえば、じゃがいもやさつまいも、里芋、山芋などのいも類は糖質が多いので注意が必要です。食物繊維は豊富なのですが、糖質含有量もじゃがいも１個（１５０グラム）につき22グラ