好感度を上げるために最も重要なのは「声」！声のアピール力を高める方法とは 適切な話し方を身につけて話し上手になる 男女問わず、話の上手な人というのはいるものです。話題が豊富で頭の回転も速い、さらに話術にも長た けているとなればそんな人に憧れるのも当然のことです。 しかし、それだけの知識を蓄えたり、話術を磨くにはそれなりの時間がかかります。それならば、まず自分の話す「声」を見直してみてはどうで