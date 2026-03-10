ドル円理論価格1ドル＝156.05円（前日比-1.12円） 割高ゾーン：156.80より上 現値：157.89 割安ゾーン：155.29より下 過去5営業日の理論価格 2026/03/09157.17 2026/03/06157.26 2026/03/05157.10 2026/03/04156.04 2026/03/03156.03 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動