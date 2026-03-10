Ｒｉｄｇｅ－ｉが急反発している。９日の取引終了後に集計中の１月中間期連結業績について、営業利益が従来予想の１億２０００万円から１億７０００万円（前年同期比１５．０％減）へ、純利益が７０００万円から１億５００万円（同６．１％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表しており、これが好感されている。 デジタルマーケティング事業において、受注回復に時間を要していることから売上高は１２億