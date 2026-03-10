ＲＯＢＯＴＰＡＹＭＥＮＴが４連騰している。この日の寄り前に、２７年３月末日時点の株主から株主優待制度を導入すると発表しており、これを好感した買いが入っている。毎年３月末日時点で１単元（１００株）以上を保有する株主を対象に、ビットコインやＡｍａｚｏｎギフトカードなどと交換できるデジタルギフトを継続保有期間１年未満では２０００円分、継続保有期間１年以上では保有株数に応じて３０００～４万