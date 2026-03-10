セキュアは３日ぶり反発。９日取引終了後、リコーの販売子会社リコージャパンと資本・業務提携すると発表した。企業の設備やデータなどを盗難や不法侵入といった物理的脅威から守る「フィジカルセキュリティー」分野で協業する。オフィスや工場、物流施設のＤＸとセキュリティー強化を同時に実現できるソリューションの創出などに取り組む。セキュアはリコージャパンを割当先として５