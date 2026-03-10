横浜フィナンシャルグループが３日ぶりに反発している。９日の取引終了後に、２６年３月期の期末配当予想を２０円から２１円へ増額修正したことが好材料視されている。年間配当予想は３８円となり、前期実績（２９円）に対しては９円の増配となる。 出所：MINKABU PRESS