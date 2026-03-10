朝日放送グループホールディングスは急反騰し、２０２０年６月以来、約５年９カ月ぶりの高値をつけた。９日の取引終了後、２６年３月期の期末配当予想を１２円増額の２２円に引き上げると発表しており、材料視した買いが集まっている。年間配当予想は３０円（前期は１３円）となる。同日に変更した新たな配当方針にあわせて金額を修正した。 従来の配当方針は連結営業利益から法定実効税率相当額を控除した「み