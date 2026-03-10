トレジャー・ファクトリーが反発している。９日の取引終了後に発表した２月度の月次売上概況で、既存店売上高が前年同月比２．１％増と５４カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。 月前半の冬物衣料の消化に加え、月後半の気温上昇に合わせた春物衣料への早期切り替えが奏功した。また、服飾雑貨やホビー用品など主力の衣料以外のカテゴリーも伸長しており、底堅いリユース需要