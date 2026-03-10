きょう未明、香川県坂出市の県道で車いすの男性が大型トラックにはねれました。男性は意識不明の重体です。 警察によりますと、午前5時20分ごろ、坂出市本町の県道19号で車いすの男性が大型トラックにはねられました。男性は意識不明の重体です。男性は80～90歳くらいとみれら、警察は身元の確認を進めるとともに事故の原因をしらべています。