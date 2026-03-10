Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅは高い。９日取引終了後、８機目となる小型ＳＡＲ衛星ＳｔｒｉＸシリーズの打ち上げに関する情報を発表した。打ち上げ予定期間を１９日（世界協定時、ＵＴＣ）から１４日間とした上で、打ち上げ予定日時を日本時間２０日午前２時４５分とした。場所はニュージーランド・マヒア半島。期待感が高まっているようだ。 出所：MINKABU PRESS