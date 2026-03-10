[3.9 リーグドゥ第26節 ダンケルク 1-1 スタッド・ランス]スタッド・ランスの日本代表FW中村敬斗が9日、リーグドゥ(フランス2部)第26節ダンケルク戦(△1-1)で劇的な今季9得点目を挙げた。スタメン出場の中村は0-1で迎えた後半アディショナルタイム5分、ペナルティエリア左脇のDFセルヒオ・アキエメからグラウンダーのクロスが送られると、ゴールに背を向けながらトラップ。それと同時に反転しながら右足を振り、GKが一歩も動け