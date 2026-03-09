2026年2月12日（木）から、『十勝ワイン』にて、北海道池田町独自開発ブドウ品種『山幸』を使用した甘口赤ワイン、『幸色（さちいろ）あかの甘いひととき』が販売されています。 画像：十勝ワイン 『山幸（やまさち）』は、『十勝ワイン』が1978年から開発に着手、2006年には農林水産省に品種登録、2020年にはOIV（国際ブドウ・ワイン機構）に品種登録された、現在の『十勝ワイン』を象徴する品種です。 画像：十勝ワイン その