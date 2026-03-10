10日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比76.0％増の788億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同194.8％増の516億円となっている。 目立った値動きではＮＥＸＴ鉄鋼・非鉄 が7.04％高、ＮＥＸＴＮＯＴＥＳドバイ原油先物ベアＥＴＮ が5.92％高、グローバルＸ