2026年2月25日（水）から3月14日（土）までのホワイトデー期間限定で、鎌倉発祥のアロマ生チョコレートブランド『メゾンカカオ』が『大丸札幌店』に出店しています。 2026年新作コレクション『BON VOYAGE』に加え、完売続きで話題の『ショコラ・コキーユ』が登場！ 画像：メゾンカカオ株式会社 3月1日（日）からは、ホワイトデー限定の新作スイーツも販売されます。 アロマ生チョコレート