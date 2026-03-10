きのう3000円近く急落した日経平均株価は、きょうは大幅な上昇に転じています。およそ800円上昇して取り引きが始まりました。【映像】日経平均株価の動きアメリカメディアが9日、トランプ大統領がイランでの軍事作戦が「ほぼ終った」と述べたと報じたことから、一時1バレル＝119ドルまで急上昇していた原油の先物価格は、80ドル台まで下落しました。これにより、アメリカ市場の主要な株価指数が上昇した流れを、東京市場も受