◆姫路競馬４日目（３月１０日）《小牧太》４８勝。ミルトプライム（１１Ｒ）でメイン制覇に燃える。「前走は残り１００メートルで止まった。距離短縮で」（◎）。エイシンアニーモ（１０Ｒ）も「好勝負になるはず」（◎）。ファイアトーチ（６Ｒ）は「調子はいい」（◎）。リリーハート（７Ｒ）も「前走がいい内容。昇級しても」（◎）。《下原理》２８勝。エイシンジコクテン（４Ｒ）に力が入る。「前走の内容がいい