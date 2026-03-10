◆ＷＢＣ１次ラウンドＢ組米国―メキシコ（９日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）米国空軍士官学校出身の米国代表スキーンズ投手（パイレーツ）とジャックス投手（レイズ）が、母校の後輩に粋なプレゼントを行った。９日（日本時間１０日）の米国―メキシコ戦のチケットを購入し、現役選手を招待した。スキーンズとジャックスはともにプロ入り前、コロラド州にある米国空軍士官学校「エアフォース・アカデミー