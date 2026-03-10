WBC1次ラウンド・プールCワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は9日、東京ドームの1次ラウンド・プールCで韓国が豪州に7-2で勝利した。2勝2敗で3か国が並んだが、「失点率の差」により2位となり4大会ぶりの1次ラウンド突破。準々決勝に進出した。試合終了直後には韓国の主将が涙を流すシーンも。日本ファンの感動を誘っている。最後のアウトを取った瞬間、ライトの主将イ・ジョンフはグラブで顔を覆い、歓喜の涙を流した