テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１０日、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）について報じた。侍ジャパンはここまで３連勝で１次ラウンドＣ組の１位通過が決定。番組では大谷翔平（ドジャース）と同学年の鈴木誠也（カブス）が２本塁打、打率３割３分３厘の活躍であることを紹介した。コメンテーターの玉川徹氏は「僕は鈴木誠也選手が好きですね」と発言。「僕も大谷ファンと言