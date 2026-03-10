「今年も主役は譲らない」【もっと読む】渋野日向子は「歩き方」を見直せ！専門家が解説する仰天メリットそんな意気込みを感じたのが、国内女子ゴルフの開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」を制した佐久間朱莉（23）だ。1アンダーからスタートした2日目は62と大爆発。首位から4打差の17位から単独トップに立つと、首位を守り切り、通算5勝目を挙げた。前年の年間女王が開幕戦に勝つのは2003年の不動裕理以来23年ぶり。昨年