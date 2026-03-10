豪州ツアーとの共同主管で行われた国内男子ツアーの新規大会であり開幕戦の「ISPS HANDA JAPAN-AUSTRALASIA CHAMPIONSHIP」（ニュージーランド・ロイヤルオークランド＆グレンジGC=7221ヤード・パー72）最終日は、バック9に入っても優勝圏内にいた木下稜介がトップに2打差の通算13アンダー4位、岩崎亜久竜は同12アンダー6位に終わった。木下は13番で「お先に」打った50センチのパーパットを外したのが痛かった。【もっと読む】熱