「社会保障制度改革を推進し、手取りを増やす上でも重要だ」──。2日の衆院予算委員会で、高市首相は社会保険料の引き下げについて問われ、こう意欲を見せた。しかし、政権が訴える「保険料の負担軽減」は、1カ月あたりペットボトル1本分に過ぎないのが実態だ。スズメの涙ほどの負担減と引き換えに、万が一に備えた保険給付を大幅に削ろうとしている。【もっと読む】高市政権の高額療養費改悪に厚労省「家計配慮」でやってる感ア