日本政府が敵基地攻撃能力とも呼ばれる「反撃能力」活用のため初めて長距離ミサイルを配備する。9日のNHKと読売新聞によると、防衛省はこの日未明、熊本陸上自衛隊健軍駐屯地に配備するため長距離ミサイル発射装置を運び込んだ。今回配備される長距離ミサイルは日本の12式地対艦ミサイルの改良型で、射程距離は約1000キロに達する。日本は岸田文雄政権当時の2022年、安保3文書（国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画）