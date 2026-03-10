爆撃で多数の子供が死亡したイランの小学校と、その隣にあるイスラム革命防衛隊（IRGC）海軍基地付近で、米軍のトマホークミサイルと推定される物体が飛来する映像が公開された。8日（現地時間）、米国の日刊紙ワシントン・ポスト（WP）によると、先月28日にイラン南部ホルモズガーン州ミナブにある女子小学校「シャジャレ・タイエベの小学校」付近に爆撃が加えられた瞬間を捉えた映像が、8日午後からオンラインで拡散している。イ