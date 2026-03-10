阿炎大相撲の東前頭5枚目の阿炎（31）＝本名堀切洸助、埼玉県出身、錣山部屋＝が春場所3日目の10日、日本相撲協会に「第3腰椎横突起骨折で約1週間の安静加療を要する見込み」との診断書を提出して休場した。今場所は背中や腰にテーピングを施し、初日から2連敗だった。師匠の錣山親方（元小結豊真将）によると、回復次第で再出場の可能性もあるという。3日目の対戦相手、欧勝馬は不戦勝。阿炎の休場は2022年秋場所以来で6度目