気象台は、午前9時22分に、大雪警報を宇都宮市、真岡市、さくら市、那須烏山市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、高根沢町、那珂川町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】栃木県・宇都宮市、真岡市、さくら市、那須烏山市、上三川町、益子町などに発表 10日09:22時点南部では、10日昼過ぎまで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■宇都宮市□大雪警報【発表】積雪10日昼過ぎにかけて