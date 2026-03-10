ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）連覇を狙う侍ジャパンは、無敗のまま1次ラウンドを突破することになりそうだ。8日のオーストラリア戦を前に、すでに決勝トーナメント進出が決まっていた侍ジャパン。3連勝を飾ったことで、プールCの1位通過も確定した。◆1位通過も…内容には課題が残った侍ジャパンこれで10日夜に行われるチェコ戦を残すのみとなった侍ジャパンだが、その先には“いばらの道”が待っているといわ