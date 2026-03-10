J１の水戸ホーリーホックは３月９日、真瀬拓海が入籍したと発表した。現在27歳のDFは、今冬にJ２のベガルタ仙台から水戸に加入。今季はここまでリーグ戦４試合に出場している。 クラブの公式サイトを通じて、真瀬は以下の通りコメントした。「この度、かねてよりお付き合いしておりました方と昨年末に入籍いたしました。これまでどんなときも変わらず大きな愛情を持って接してくれる彼女に支えられてきました。そんな彼