東京都内の水道使用者名など１３万世帯分の情報を扱う民間事業者がサイバー攻撃を受けた問題で、都は９日夜、この事業者に委託した別の事業５件に関する個人情報も漏えいした恐れがあると発表した。都民１万８０００人分の情報が含まれる。都によると、漏えいした恐れがあるのは、がん検診の調査に関し、住民基本台帳から無作為に抽出した都民１万８０００人分の住所、氏名、年齢、性別に加え、個人情報を含まない６２４４件の