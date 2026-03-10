任天堂の人気ゲームシリーズを原作とするアニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、4月24日より全国公開される。本日（3月10日）、「マリオデー」に合わせて最終トレーラー映像が解禁され、あわせて入場者プレゼント第1弾やスマートフォンアプリを使った特別企画の実施も発表された。【動画】『スーパーマリオギャラクシー・ムービー』最終トレーラー本作は、世界興行収入約13億ドル（約2000億円※Box Offic