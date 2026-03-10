アメリカのAI開発企業アンソロピックは9日、AIの軍事利用を巡りトランプ政権からサプライチェーンリスクに指定されたのは不当だとして国防総省などを提訴しました。生成AI「クロード」を開発するアンソロピックはAI技術の軍事利用を認めない制限を定めていて国防総省が制限緩和を求めたもののアンソロピック側は拒否しています。これを受けてトランプ政権は今月初めにアンソロピックをアメリカの安全保障上の脅威となるサプライチ