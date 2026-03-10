「ボクシング・ＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦」（１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）同級１位で元世界５階級制覇のノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝が９日、横浜市で公開練習を行った。増田陸（帝拳）との挑戦者決定戦を前に、８日には焼き肉を堪能したという。試合前の減量期としては異例だが「自分のＤＮＡにはハンターの素質があるので肉の消化にはたけている」とニヤリ。軽快な動きを披露した後は「スーパースタミナ！