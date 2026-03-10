わが子を東大・京大などの超難関大学に入れるには、どうすればいいのか。受験・学歴研究家の伊藤滉一郎さんは「名門高と呼ばれる高校を目指すのが大前提だ。2025年の東大・京大合格者全体のうち、これらの高校が占める割合は7割以上だった」という――。写真提供＝共同通信社東大の前期日程入試の合格発表で、掲示板の番号を指さす受験生＝2019年3月10日午後、東京都文京区 - 写真提供＝共同通信社■進学実績では難関中高一貫校の