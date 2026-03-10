Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン2 (C) 尾田栄一郎/集英社 尾田栄一郎による世界的ベストセラー漫画を実写ドラマ化したNetflixシリーズ「ONE PIECE」。3月10日(火)から配信されるシーズン2「INTO THE GRAND LINE」に熱い視線が注がれている。期待値の高さを示すように多彩なイベントが催され、3月5日には"麦わらの一味"のキャスト5人が登場し、ファンを前に撮影の裏側や作品への熱い思いを吐露。翌6日には「2026 ワール