北朝鮮当局が朝鮮労働党の第9回党大会以降、民間市場「チャンマダン」に対する統制を強化しており、その影響で各地の物価が大きく乱高下していることが分かった。地方当局が国営商業網の拡大を掲げて流通の締め付けを強めた結果、かえって市場の物資不足を招き、価格が急騰するなど混乱が広がっている。デイリーNKの平安南道の消息筋は10日、「同道の人民委員会が3月を『商業革命の月』と定め、国営商業網がチャンマダンを完全に圧