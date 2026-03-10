坂出警察署 10日午前5時20分ごろ、坂出市本町の県道交差点で車いすの男性が大型貨物自動車にはねられました。 警察によると、男性は80歳～90歳とみられていて、意識不明の重体です。警察が身元や事故の詳しい状況を調べています。