東京タワーと高層ビル群内閣府が10日公表した2025年10〜12月期の国内総生産（GDP、季節調整済み）改定値は、物価変動の影響を除いた実質で前期比0.3％増、年率換算で1.3％増だった。年率0.2％増だった今年2月公表の速報値から上方修正した。項目別では、企業による設備投資が前期比1.3％増と、速報値の0.2％増から上振れした。個人消費は0.1％増から0.3％増に上がった。