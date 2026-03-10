“花粉”が「愛車の塗装」をボロボロに!?2026年3月中旬。スギ花粉の飛散がピークを迎えると同時に、ヒノキ花粉も増加し始めており、花粉症に悩む人々にとってはまだまだ辛い季節が続いています。この厄介な花粉ですが、実は人間の体だけでなく、大切な愛車のボディにも深刻なダメージを与えることをご存じでしょうか。【画像】「それ絶対ダメーー！」クルマが傷む「NG行為」を見る！（29枚）今回は、花粉がクルマを痛めるメ