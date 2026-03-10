〜2026年度「ベースアップ」に関するアンケート調査〜東京商工リサーチ（TSR）が毎年行っているアンケート調査で、2026年度の賃上げ実施率（見込み）は83.6％と、5年連続で80％台を維持した。このうち、ベースアップ率はコロナ禍の急落を経て、2024年度に51.4％と初めて過半に達し、直近でもコロナ禍前の30％台を大きく上回る水準を維持している。賃金水準の底上げが構造的に進んでいることがうかがえる。一方、2026年度のベー