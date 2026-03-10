＜大相撲三月場所＞◇二日目◇9日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】安青錦の前に“ひょっこり”現れた熱海富士今場所綱取りを目指す大関・安青錦（安治川）が二日目にして痛恨の黒星を喫した。一方、安青錦が館内から引き上げる際、花道奥ではまさかの光景が…人気力士が勢いよく登場し、安青錦とニアミスする姿に相撲ファンが「ひょっこりあたみんw」「すごい勢いでログインw」などとざわついた。3場所連続優勝と綱取りがか