「ロサンゼルス・タイムズ紙」が9日（日本時間10日）、ドジャースの28歳の有望株ライアン・ウォードについて報じた。2019年のドラフト8巡目で指名されたウォードは、この3年間でトリプルAオクラホマシティで402試合に出場。昨季は36本塁打、122打点、打率.290を記録し、パシフィックコーストリーグのMVPに輝いた。今春はメジャーキャンプに参加していたが、8日（同9日）のカクタスリーグの試合後、トリプルAへ降格となった。