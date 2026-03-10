ちゃんこ鍋の仕込みをする東浪＝2日、大阪市西淀川区の玉ノ井部屋宿舎大相撲の序二段力士、東浪（41）＝福島県出身、玉ノ井部屋＝は数年前から部屋の食事を一手に担う「ちゃんこ長」を務めている。入門前にすし職人を約1年経験。人懐こい笑顔の裏には、東日本大震災で被災した故郷、浪江町の復興を願う思いが常にある。「帰省すればありのままの姿で人々と触れ合える。それでまた明日から頑張ろうと思える」原発事故の影響で