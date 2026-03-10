10日朝の東京株式市場は9日から一転し、取引開始直後から値を上げ、日経平均株価の上げ幅は1600円を超えました。東京株式市場は乱高下する状態が続いています。アメリカのトランプ大統領がCBSのインタビューで、イランへの軍事作戦について「ほぼ終わった」と述べたことで、市場ではオイルショック警戒が後退し、前の日のニューヨーク株式市場では、アメリカの主要3指数が揃って上昇しました。東京株式市場では、中東情勢の悪化を