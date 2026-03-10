ケニアで大規模な洪水が発生し、42人が死亡しました。【映像】大規模な洪水で浸水している家屋や車ロイター通信などによりますと、ケニア政府は8日、集中豪雨によって大規模な洪水が発生し、首都ナイロビなどであわせて42人が死亡したと発表しました。ナイロビを中心に広い地域が水浸しになり、多くの家屋や車両170台以上が流されました。各地で道路が封鎖されたほか、空港では欠航が相次ぐなど、市民の生活に深刻な影響が出