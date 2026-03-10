体幹トレーニングを効果的に行う為に意識すべきこと 間違ったフォームはけがや痛みの原因に 体幹トレーニングを効果的に行うためには、ドローインやストレッチを取り入れる。そのうえで、正しいフォームで行うことも大変重要です。たとえば、「腹筋は毎日１００回」というケースのほとんどは、フォームよりも回数にこだわり、反動をつけて行っています。 体幹の強化につながらないば