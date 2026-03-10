出雲の神でもある英雄神「スサノオ」のひみつ スサノオ アマテラスの天の岩屋隠れを引き起こしたスサノオは、賠償をさせられたうえ、ヒゲを剃られ手足の爪を抜かれて、地上へ追放になります。そして、降り立ったところが出雲の斐伊川の上流でした。その川に箸が流れてきたのを見たスサノオは、川上に人が住んでいるのだろうと思い、そこへ向かいました。すると、そこには娘を間にして泣いている老夫婦がいました。聞くと、ヤマタ