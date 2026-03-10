材料を分析して「儲かる株」を見つけよう！【図解 株式投資の話】 材料を知る 企業からニュースが出てくることがあります。 たとえば、「新しい製品の販売を開始する」「新サービスの提供を始める」「ある企業と業務提携をする」などのニュースです。 このようなニュースによって、株価が大きく動くこともよくあることです。株価に影響を与えるようなニュースを「材料（株価材料）」といいます